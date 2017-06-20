В Баку на аэропортовском шоссе пешехода насмерть сбил "Ауди" - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, унесшее жизнь пассажира.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на аэропортовском шоссе, проходящем по территории Сабунчинского района.

Автомобиль марки "Ауди" с государственным номерным знаком 99-HL-277 сбил переходившего дорогу жителя Массалы Фарзалиева Самита Гулам оглу 1987 г.р. Пешеход скончался на месте происшествия.

К месту ДТП были привлечены сотрудники пост-патрульной службы.

Установлено, что за рулем автомобиля находился Тарвердизаде Зия Фармаил оглу. Он был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции. Автомобиль З. Тарвердизаде марки "Ауди" отогнан на штрафную стоянку.

По факту ведется расследование.