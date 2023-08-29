На дороге Хызы-Гилязи автомобили смыло в ущелье, спасатели эвакуировали двух женщин

На участке дороги Хызы-Гилязи, проходящем по территории Хызынского района, селевые потоки смыли несколько автомобилей в ущелье.

На участке дороги Хызы-Гилязи, проходящем по территории Хызынского района, селевые потоки смыли несколько автомобилей в ущелье.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов, что на участке дороги Хызы-Гилязи, проходящем по территории Хызынского района, несколько автомобилей смыло в ущелье селевыми потоками, в результате чего граждане оказались в беспомощном положении.

На вызов немедленно выехали соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате спасательной операции, проведенной в неблагоприятных погодных условиях и темное время суток, спасатели извлекли из транспортного средства двух женщин.

В рамках мероприятий, осуществленных силами МЧС, оказавшиеся в сложной ситуации автомобили также были эвакуированы в безопасную зону.