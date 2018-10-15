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    На дороге Гянджа-Самух произошла авария, есть пострадавшие

    Гянджа. 15 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на автомобильной дороне Гянджа-Самух. 

    В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ" и "Mercedes" пострадали 5 человек. Четверо пострадавших, находившихся в первом автомобиле, помещены в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи. 

    Это - жители Самухского района Алиев Рафаэль Султанбей оглу (1993 г.р.), Алиев Хаким Галандар оглу (1963 г.р.), Яхъяев Элимдар Хатаи оглу (1993 г.р.) и Алиев Аскер Бабай оглу (1963 г.р.). Состояние некоторых пострадавших расценивается как средней тяжести, а некоторых - как удовлетворительное. 

    Водителю "Mercedes" оказана амбулаторная помощь. 

    По факту ведется расследование. 

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