На дороге Гянджа-Самух произошла авария, есть пострадавшие

Гянджа. 15 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на автомобильной дороне Гянджа-Самух.

В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ" и "Mercedes" пострадали 5 человек. Четверо пострадавших, находившихся в первом автомобиле, помещены в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

Это - жители Самухского района Алиев Рафаэль Султанбей оглу (1993 г.р.), Алиев Хаким Галандар оглу (1963 г.р.), Яхъяев Элимдар Хатаи оглу (1993 г.р.) и Алиев Аскер Бабай оглу (1963 г.р.). Состояние некоторых пострадавших расценивается как средней тяжести, а некоторых - как удовлетворительное.

Водителю "Mercedes" оказана амбулаторная помощь.

По факту ведется расследование.