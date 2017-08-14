На дороге Гянджа-Дашкесан столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

Дашкесан. 14 августа. REPORT.AZ/ В Дашкесане столкнулись два автомобиля.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проходящем по территории села Баян участке дороги Гянджа-Дашкесан.

Представляющий услуги такси автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с вышедшим ему навстречу автомобилем марки "ВАЗ-21015". В результате пострадали водитель такси и один пассажир, а также пассажир другого автомобиля.

Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что их состояние удовлетворительное.

По факту ведется расследование.