 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На дороге Гянджа-Дашкесан столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Дашкесан. 14 августа. REPORT.AZ/ В Дашкесане столкнулись два автомобиля.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проходящем по территории села Баян участке дороги Гянджа-Дашкесан.

    Представляющий услуги такси автомобиль марки "ВАЗ-2107" столкнулся с вышедшим ему навстречу автомобилем марки "ВАЗ-21015". В результате пострадали водитель такси и один пассажир, а также пассажир другого автомобиля.

    Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что их состояние удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi