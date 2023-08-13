На дороге Гусар-Губа опрокинулся автобус, пострадали 19 человек

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Гусар-Губа, слетел с дороги и опрокинулся.

Сегодня утром пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в направлении Губы, совершил ДТП.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел на участке дороги на территории села Дигях Губинского района.

По информации, автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, слетел с дороги и опрокинулся.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники полиции, пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, в автобусе находились 22 человека. Погибших в результате ДТП нет.

По факту проводится расследование в следственном отделе Губинского районного отдела полиции.

11:54

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Гусар-Губа, слетел с дороги и опрокинулся.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел научастке дороги, проходящем через село Дигях Губинского района.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек.

Причины инцидента расследуются.