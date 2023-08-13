О нас

На дороге Гусар-Губа опрокинулся автобус, пострадали 19 человек

На дороге Гусар-Губа опрокинулся автобус, пострадали 19 человек Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Гусар-Губа, слетел с дороги и опрокинулся.
Происшествия
13 августа 2023 г. 13:03
На дороге Гусар-Губа опрокинулся автобус, пострадали 19 человек

Сегодня утром пассажирский автобус марки Temsa, следовавший из Гусара в направлении Губы, совершил ДТП.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел на участке дороги на территории села Дигях Губинского района.

По информации, автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, слетел с дороги и опрокинулся.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники полиции, пострадавшие были госпитализированы.

По предварительным данным, в автобусе находились 22 человека. Погибших в результате ДТП нет.

По факту проводится расследование в следственном отделе Губинского районного отдела полиции.

11:54

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Гусар-Губа, слетел с дороги и опрокинулся.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел научастке дороги, проходящем через село Дигях Губинского района.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 19 человек.

Причины инцидента расследуются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qusar-Bakı yolunda avtobus aşıb, 19 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
10 августа 2023 г. 17:45
Фенербахче намерен подписать игрока МЮ
"Фенербахче" намерен подписать игрока "МЮ"
11 августа 2023 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi