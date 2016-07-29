​На дороге Губа-Хыналыг обстреляли дорожные знаки - ФОТО

Губа. 29 июля. REPORT.AZ/ На дороге Губа-Хыналыг обстреляли дорожные знаки.

Как сообщил северному бюро Report начальник участка №5 ОАО "Азеравтойол" №5 Билал Султанов, аналогичный случай произошел полтора года назад: "Мы убрали около 20-ти дорожных знаков. По ним стреляли из охотничьих ружей различного калибра".

В заявлении Report инспектор по агитации и пропаганде отдела государственной дорожной полиции отделения полиции Губы Азад Асадов отметил о необходимости уважительного отношения к дорожным знакам: "Дорожный знаки служат безопасности водителей. Свидетелей подобных случаев просим информировать полицию".