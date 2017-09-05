Геранбой. 5 сентября. REPORT.AZ/ На геранбойской дороге произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел утром на дороге Геранбой-Нафталан.

Перевернулся автомобиль под управлением Ульфата Рафаэль оглу Гасанова 1978 г.р. В результате водитель получил различные травмы и был размещен в травматологическом отделении Геранбойской районной центральной больницы. Сообщается, что его состояние среднетяжелое.

Факт расследуется.