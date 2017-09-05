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    На дороге Геранбой-Нафталан перевернулся автомобиль

    Факт расследуется

    Геранбой. 5 сентября. REPORT.AZ/ На геранбойской дороге произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел утром на дороге Геранбой-Нафталан.

    Перевернулся автомобиль под управлением Ульфата Рафаэль оглу Гасанова 1978 г.р. В результате водитель получил различные травмы и был размещен в травматологическом отделении Геранбойской районной центральной больницы. Сообщается, что его состояние среднетяжелое.

    Факт расследуется.

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