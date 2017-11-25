На дороге Евлах-Барда произошла авария с участием нескольких машин, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в аварии, произошедшей на дороге Евлах-Барда.

Как передает западное бюро Report, это находящиеся в автомобиле марки Mercedes Аббасов Джейхун Акпер оглу 1978 г.р. и мотоциклист motosikletin Мамедов Алим Новруз оглу 1986 г.р.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Opel, потеряв управление, столкнулся сначала с мотоциклом, а затем с двумя автомобилями марки Mercedes. По словам свидетелей происшествия, водитель, совершивший ДТП, покинул свой автомобиль и в раненом состоянии сбежал.с места происшествия.

***19:15

На дороге Евлах-Барда произошла авария с участием нескольких машин.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы.

Так, в результате столкновения трех легковых автомобилей и мотоцикла пострадало пять человек. В настоящий момент сотрудники дорожной полиции выясняют причин ДТП на месте происшествия.

Пострадавшие доставлены в больницу.