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На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись три транспортных средства, есть пострадавшие - ВИДЕО

На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись три транспортных средства

На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись три транспортных средства, в том числе пассажирский автобус.

Как сообщили Report очевидцы ДТП, авария отмечена при въезде в Сумгайыт. 

Автомобиль марки "Hyundai" с государственным регистрационным знаком 90 PD 038 врезался в грузовик с государственным регистрационным знаком 90 AM 802. Затем легковой автомобиль врезался в направлявшийся в сторону Сумгайыта и принадлежащий ИВ города Сумгайыт пассажирский автобус марки ISUZU с государственным регистрационным номером 50 AE 730.

Пострадавшие в результате аварии водитель "Hyundai" и его пассажир были доставлены на машине скорой помощи в больницу. 

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