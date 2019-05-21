На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись три транспортных средства, есть пострадавшие - ВИДЕО

На дороге Баку-Сумгайыт столкнулись три транспортных средства, в том числе пассажирский автобус.

Как сообщили Report очевидцы ДТП, авария отмечена при въезде в Сумгайыт.

Автомобиль марки "Hyundai" с государственным регистрационным знаком 90 PD 038 врезался в грузовик с государственным регистрационным знаком 90 AM 802. Затем легковой автомобиль врезался в направлявшийся в сторону Сумгайыта и принадлежащий ИВ города Сумгайыт пассажирский автобус марки ISUZU с государственным регистрационным номером 50 AE 730.

Пострадавшие в результате аварии водитель "Hyundai" и его пассажир были доставлены на машине скорой помощи в больницу.