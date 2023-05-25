На дороге Баку-Губа произошло возгорание грузового автомобиля

На дороге Баку-Губа произошло возгорание грузового автомобиля.

На дороге Баку-Губа произошло возгорание грузового автомобиля.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), силы Сумгайытского управления пожарной охраны выехали на вызов в связи с пожаром на территории города Сумгайыт, в поселке Гаджи Зейналабдин на 35-м километре дороги Баку-Губа.

После вмешательства пожарных было потушено возгорание в грузовом автомобиле марки MAN. В результате пожара сгорели кабина и два колеса, остальная часть автомобиля и 26 тонн перевозимого груза защищены от пожара.