На дороге Баку-Губа произошло тяжелое ДТП, водитель скончался

На восьмом километре дороги Губа-Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, столкнулись два грузовых автомобиля.
В результате ДТП один из водителей скончался.
19:48
На дороге Баку-Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, столкнулись два грузовых автомобиля.
В результате ДТП на дороге образовалась пробка.
На место происшествия прибыли спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям и бригада скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование.