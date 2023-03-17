На дороге Баку-Губа произошло тяжелое ДТП, водитель скончался

На восьмом километре дороги Губа-Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

На восьмом километре дороги Губа-Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, столкнулись два грузовых автомобиля.

В результате ДТП один из водителей скончался.

19:48

На дороге Баку-Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, столкнулись два грузовых автомобиля.

В результате ДТП на дороге образовалась пробка.

На место происшествия прибыли спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям и бригада скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.