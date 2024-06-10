На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненые

На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненые

На участке дороги Баку - Губа - госграница с Россией в Шабране произошло ДТП.

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На участке дороги Баку - Губа - госграница с Россией в Шабране произошло ДТП. Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки Toyota врезался в автомобиль марки Shagman. В результате аварии от полученных травм скончалась жительница города Баку Парвана Гулиева (1989 г.р.). Еще четыре человека - Фидан Мамедова (2015 г.р.), Нигяр Мамедова (1995 г.р.), Нармин Гулиева (2008 г.р.), Аху Гулиева (2013 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненых доставили в больницу. По факту проводится расследование.

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