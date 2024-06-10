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На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненые

На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненые На участке дороги Баку - Губа - госграница с Россией в Шабране произошло ДТП.
Происшествия
10 июня 2024 г. 12:50
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть погибший и раненые

На участке дороги Баку - Губа - госграница с Россией в Шабране произошло ДТП.

Как сообщает северное бюро Report, автомобиль марки Toyota врезался в автомобиль марки Shagman.

В результате аварии от полученных травм скончалась жительница города Баку Парвана Гулиева (1989 г.р.).

Еще четыре человека - Фидан Мамедова (2015 г.р.), Нигяр Мамедова (1995 г.р.), Нармин Гулиева (2008 г.р.), Аху Гулиева (2013 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненых доставили в больницу. По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Quba yolunda ağır nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və yaralananlar var

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