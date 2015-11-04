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    ​На дороге Баку-Газах загорелся автомобиль, пострадал один человек - ФОТО

    Причины возгорания неизвестны

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На магистральной дороге Баку-Газах загорелся легковой автомобиль.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на 122 км магистрали на территории Гаджигабульского района.

    Управляемый Алтаем Новрузовым автомобиль марки "Mercedes" внезапно загорелся по дороге из Баку в Гянджу.

    Находившиеся в автомобиле водитель и члены его семьи сразу же покинули машину. Алтай Новрузов получил легкий ожог ноги.

    На территорию были привлечены живая сила и две пожарные машины Гаджигабульского районного отдела Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Пламя удалось потушить.

    Причины возгорания неизвестны. 

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