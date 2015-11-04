​На дороге Баку-Газах загорелся автомобиль, пострадал один человек - ФОТО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На магистральной дороге Баку-Газах загорелся легковой автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на 122 км магистрали на территории Гаджигабульского района.

Управляемый Алтаем Новрузовым автомобиль марки "Mercedes" внезапно загорелся по дороге из Баку в Гянджу.

Находившиеся в автомобиле водитель и члены его семьи сразу же покинули машину. Алтай Новрузов получил легкий ожог ноги.

На территорию были привлечены живая сила и две пожарные машины Гаджигабульского районного отдела Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Пламя удалось потушить.

Причины возгорания неизвестны.