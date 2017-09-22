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    На дороге Баку-Газах произошло ДТП, пострадали два человека

    По факту ведется расследование

    Шемкир. 22 сентября. REPORT.AZ/ Удалось установить личность лиц, пострадавших во время ДТП в Шемкирском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, лицами, пострадавшими в результате столкновения на пролегающем через Шемкирский район отрезке дороги Баку-Газах автомобилей марки "ВАЗ-2104" и "Mercedes" являются Мехтиев Асеф и Мамедов Эльнур.

    Пострадавшие госпитализированы. Отмечается, что состояние А.Мехтиева остается тяжелым.

    По факту ведется расследование. 

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