На дороге Баку-Газах произошла цепная авария, есть пострадавшие

Шемкир. 21 февраля. REPORT.AZ/ На магистральной дороге Баку-Газах произошла цепная авария.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на 392 км магистральной дороги, пролегающей через территорию шемкирского села Сейфели.

Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ - 2106" житель города Шемкир Аббасали Ахмедов 1963 г.р. врезался во встречный автомобиль марки "ВАЗ - 21014", за рулем которого находился житель Гянджи Галиб Гусейнов 1984 г.р.

Из-за сильного удара, автомобиль марки "ВАЗ - 21014" столкнулся с другим автомобилем марки "ВАЗ - 2106".

В результате ДТП водитель автомобиля марки "ВАЗ - 21014" и А.Ахмедов получили легкие травмы, в другом автомобиле никто не пострадал.

Выяснилось, что причиной аварии стало управление А.Ахмедовым автомобилем в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.