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На дороге Баку-Газах перевернулся пассажирский автобус, 8 человек получили ранения

На дороге Баку-Газах перевернулся пассажирский автобус, 8 человек получили ранения Получившие травмы в результате ДТП на дороге Баку-Алят 8 человек доставлены в Клинический медицинский центр и помещены в соответствующие отделения.
Происшествия
29 октября 2022 г. 16:40
На дороге Баку-Газах перевернулся пассажирский автобус, 8 человек получили ранения

Получившие травмы в результате ДТП на дороге Баку-Алят 8 человек доставлены в Клинический медицинский центр и помещены в соответствующие отделения.

Как сообщили Report в Клиническом медицинском центре, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние 6 пострадавших оценивается как средней тяжести, а состояние двоих - тяжелое.

"О состоянии пострадавших будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в клинике.

15:27

В Гарадагском районе на 26-м километре дороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что пассажирский автобус марки Isuzu, задействованный на маршрутной линии №164, перевернулся, в результате пострадали 8 человек. Раненых госпитализировали.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qazax yolunda avtobus aşıb, 8 nəfər xəsarət alıb, 2-in vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB

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