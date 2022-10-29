На дороге Баку-Газах перевернулся пассажирский автобус, 8 человек получили ранения

Получившие травмы в результате ДТП на дороге Баку-Алят 8 человек доставлены в Клинический медицинский центр и помещены в соответствующие отделения.
Как сообщили Report в Клиническом медицинском центре, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Состояние 6 пострадавших оценивается как средней тяжести, а состояние двоих - тяжелое.
"О состоянии пострадавших будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в клинике.
В Гарадагском районе на 26-м километре дороги Баку-Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что пассажирский автобус марки Isuzu, задействованный на маршрутной линии №164, перевернулся, в результате пострадали 8 человек. Раненых госпитализировали.
По факту проводится расследование.