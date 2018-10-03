На дороге Баку-Газах перевернулся автомобиль, пострадал водитель

© Report

Кюрдамир. 3 октября. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошла дорожная авария.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на части дороги Баку-Газах, проходящей по территории районного поселка Каррар.

Так, легковой автомобиль марки Wolksvagen Passat с государственным регистрационным знаком 99 MR 674, управляемый жителем поселка Новханы Абшеронского района Алиевым Гусейном Арастун оглу, потерял управление и перевернулся на обочине. В результате водитель был размещен в Кюрдамирскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.