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    На дороге Баку-Газах перевернулся автомобиль, пострадал водитель

    © Report

    Кюрдамир. 3 октября. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошла дорожная авария.

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на части дороги Баку-Газах, проходящей по территории районного поселка Каррар. 

    Так, легковой автомобиль марки Wolksvagen Passat с государственным регистрационным знаком 99 MR 674, управляемый жителем поселка Новханы Абшеронского района Алиевым Гусейном Арастун оглу, потерял управление и перевернулся на обочине. В результате водитель был размещен в Кюрдамирскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

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