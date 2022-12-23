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На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший.
Происшествия
23 декабря 2022 г. 18:46
На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

ДТП произошло около 17:30 на 114-ом км дороги Баку-Газах.

Пассажирский автобус марки Mercedes Benz с государственным регистрационным знаком 90-BL-403 столкнулся с грузовым автомобилем с государственным регистрационным знаком 10-ZH-449, выехавшим со вспомогательной дороги на главную.

В результате ДТП один пассажир получил легкие травмы.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Qazax yolunda sərnişin avtobusu yük maşını ilə toqquşub, xəsarət alanlar var

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