На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший.

На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

ДТП произошло около 17:30 на 114-ом км дороги Баку-Газах.

Пассажирский автобус марки Mercedes Benz с государственным регистрационным знаком 90-BL-403 столкнулся с грузовым автомобилем с государственным регистрационным знаком 10-ZH-449, выехавшим со вспомогательной дороги на главную.

В результате ДТП один пассажир получил легкие травмы.

По данному факту проводится расследование.