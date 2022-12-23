На дороге Баку-Газах пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший.
Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.
ДТП произошло около 17:30 на 114-ом км дороги Баку-Газах.
Пассажирский автобус марки Mercedes Benz с государственным регистрационным знаком 90-BL-403 столкнулся с грузовым автомобилем с государственным регистрационным знаком 10-ZH-449, выехавшим со вспомогательной дороги на главную.
В результате ДТП один пассажир получил легкие травмы.
По данному факту проводится расследование.