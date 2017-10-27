На дороге Баку-Газах пассажирский автобус попал в ДТП, есть раненые

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Евлах. 27 октября. REPORT.AZ/ На дороге Баку-Газах пассажирский автобус попал в ДТП.

Как передает западное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через агдашское село Амирарх отрезке магистральной дороги.

Столкнулись автобус марки "Икарус" и грузовик марки "Камаз".

В результате ДТП был тяжело ранен водитель автобуса, житель Товузского района Эльшад Мамедов 1982 г.р.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Ему ампутировали ногу. Отмечается о ранении еще нескольких человек.

По факту ведется расследование.