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На дороге Баку-Газах из-за взрыва шины грузовика погиб малолетний ребенок

На дороге Баку-Газах из-за взрыва шины грузовика погиб малолетний ребенок Взрыв шины грузового автомобиля на дороге Баку-Газах привел к аварии со смертельным исходом.
Происшествия
28 августа 2024 г. 12:52
На дороге Баку-Газах из-за взрыва шины грузовика погиб малолетний ребенок

Взрыв шины грузового автомобиля на дороге Баку-Газах привел к аварии со смертельным исходом.

Как передает Report, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел (МВД).

По информации, из-за взрыва шины грузовик с прицепом столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибла находящаяся в машине малолетняя девочка, а трое взрослых, в том числе мать погибшей, получили травмы различной степени тяжести.

В ГУГДП заявили, что отсутствие контроля за технической исправностью транспортных средств и несвоевременное техническое обслуживание приводят к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

"Еще раз призываем водителей, особенно юридических и физических лиц, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками, регулярно контролировать техническое состояние транспортных средств, проходить предрейсовый осмотр, и воздерживаться от выезда на дорогу на неисправных автомобилях", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qazax yolunda yük avtomobilinin təkərinin partlaması səbəbindən qəza olub, azyaşlı qız həyatını itirib

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