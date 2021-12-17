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Стали известна имена лиц, пострадавших в ДТП на дороге Баку-Алят

Стали известна имена лиц, пострадавших в ДТП на дороге Баку-Алят На дороге Баку-Алят произошло тяжелое ДТП.
Происшествия
17 декабря 2021 г. 23:47
Стали известна имена лиц, пострадавших в ДТП на дороге Баку-Алят

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на дороге Баку-Алят 9 человек были доставлены в Клинический медицинский центр.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.

Список раненых:

1. Алиева Нигяр (2008 г.р.)

2. Алиева Самира (1988 г.р.)

3. Алили Али (2010 г.р.)

4. Гахраманова Акифа (1960 г.р.)

5. Агабекова Гюльзар (1968 г.р.)

6. Мамедова Тарана (1961 г.р.)

7. Мардаров Забит (1994 г.р.)

8. Агабекова Афсана (1998 г.р.)

9. Алиев Халиг (1971 г.р.).

Трое из пациентов были размещены в отдел реанимации, один - в нейротравматологию, еще один - в травматологическое отделение. Остальные лица были выписаны домой после оказания первой медицинской помощи.

17.12.21 23:25

На дороге Баку-Алят произошло тяжелое ДТП.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.

Согласно информации, в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса есть много раненых.

«В эти часы в Клинический медицинский центр доставили 7 человек. Сообщается, что еще двоих доставят. Среди них есть малолетний ребенок, а также находящиеся в тяжелом состоянии раненые», - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ələt yolunda yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi açıqlanıb - SİYAHI

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