​На дороге Алят-Астара машина врезалась в барьер, 4 раненых

Произошло ДТП на участке дороги Алят-Астара, которая проходит через территорию Гарадагского района.

Как передаёт Report, автомобиль марки "Mercedes" по причине дождливой погоды врезался в барьер на обочине дороги.

В результате 4 члена одной семьи- проживающие на улице Джаваншир в городе Хырдалан 72-летняя Новрузова Гамар, 45-летняя Новрузова Афят, 23-летняя Новрузова Нурана и 6-месячная Оджагвердиева Зейнял получили повреждения.

Раненые были доставлены в Клинический медицинский центр №1. После предоставления первой медицинской помощи раненые отпущены на амбулаторное лечение.