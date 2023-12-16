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Попавшие в ДТП по дороге в Ханкенди сотрудники ПФЛ будут доставлены в Баку

Попавшие в ДТП по дороге в Ханкенди сотрудники ПФЛ будут доставлены в Баку Сотрудники Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), попавшие в ДТП по дороге в Ханкенди, будут доставлены в Баку.
Происшествия
16 декабря 2023 г. 12:17
Попавшие в ДТП по дороге в Ханкенди сотрудники ПФЛ будут доставлены в Баку

Сотрудники Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), попавшие в ДТП по дороге в Ханкенди, будут доставлены в Баку.

Об этом сообщил Report директор медиа и маркетинга ПФЛ Санан Абдуллаев, также получивший травмы в результате аварии.

Он уточнил, что в результате ДТП пострадали еще пять человек.

Ими являются президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгалдиев, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов и водитель Расим Гафарлы. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В свою очередь в TƏBİB сообщили, что пострадавшие были помещены в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести, и двоих - как стабильное.

12:10

На дороге Агдам-Ханкенди произошло ДТП, есть постаравшие.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Инцидент произошел утром 16 декабря около 06:30 на участке дороги Евлах-Агдам-Лачин, проходящей по территории Агдамского района. Автомобиль марки Mercedes Vito за рулем которого находился житель города Баку Расул Гафарлы, двигаясь в направлении города Ханкенди, потерял управление и врезался в дорожный знак.

В результате водитель и его пассажир, житель Баку Эльхан Самедов были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.

Отметим, что Эльхан Самедов является президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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Версия на азербайджанском языке Ağdam-Xankəndi yolunda qəzaya düşən PFL əməkdaşları Bakıya göndərilir - YENİLƏNİB-2

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