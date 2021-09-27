На дорогах Баку возобновлено движение

На улицах и проспектах Баку, закрытых в связи с проведением мероприятий по случаю 27 сентября - Дня памяти, возобновлено движение транспортных средств

На улицах и проспектах Баку, закрытых в связи с проведением мероприятий по случаю 27 сентября - Дня памяти, возобновлено движение транспортных средств.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции (ГПС) города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

Отмечено, что на территории столицы обеспечено движение всех видов транспорта.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти было ограничено движение транспорта 26 сентября с 07:30 до 10:00 утра и 27 сентября с 06:30 до 14:00.