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На должностное лицо Общества Красного Полумесяца заведено уголовное дело

На должностное лицо Общества Красного Полумесяца заведено уголовное дело В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются
Происшествия
26 мая 2021 г. 13:36
На должностное лицо Общества Красного Полумесяца заведено уголовное дело
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Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц регионального отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей информации о совершении незаконных действий должностными лицами Бардинского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана 25.05.2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки в крупном размере) Уголовного Кодекса Азербайджана.

В ходе предварительного следствия было установлено, что председатель Бардинского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана Исмаилов Ханлар Хейрулла оглу с 2012 года оформлял людей на работу, обналичивал начисленную им зарплату с карт и получал взятки в особо крупных размерах.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

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Версия на английском языке Criminal case opened against officials of Red Crescent Society
Версия на азербайджанском языке Qızıl Aypara Cəmiyyətinin vəzifəli şəxslərinə cinayət işi açıldı

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