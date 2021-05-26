На должностное лицо Общества Красного Полумесяца заведено уголовное дело

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются

Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц регионального отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей информации о совершении незаконных действий должностными лицами Бардинского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана 25.05.2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки в крупном размере) Уголовного Кодекса Азербайджана.

В ходе предварительного следствия было установлено, что председатель Бардинского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана Исмаилов Ханлар Хейрулла оглу с 2012 года оформлял людей на работу, обналичивал начисленную им зарплату с карт и получал взятки в особо крупных размерах.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.