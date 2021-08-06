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На директора Ширванской городской больницы завели уголовное дело

На директора Ширванской городской больницы завели уголовное дело В прокуратуре города Ширван проведено расследование на основании поступившего обращения о незаконных действиях директора юридического лица публичного права "Ширванская городская центральная больница".
Происшествия
6 августа 2021 г. 11:14
На директора Ширванской городской больницы завели уголовное дело

В прокуратуре города Ширван проведено расследование на основании поступившего обращения о незаконных действиях директора юридического лица публичного права "Ширванская городская центральная больница".

Как сообщили Report в прокуратуре города Ширван, в ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что в период с 24.04.2021 года и до недавнего времени директор больницы Ильхам Мустафаев, злоупотребив должностными полномочиями, оформил на своего знакомого Агшина Ахмедова непригодный для использования служебный автомобиль марки ВАЗ-21063 и назначил ему заработную плату в размере 1 054 манатов, а также задокументировал покупку у ООО "Эльхан Фараджов" технического оборудования на сумму 4 980 манатов, обеспечив перечисление указанной суммы из государственного бюджета.

По данному факту в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые действия по привлечению к следствию лиц, совершивших уголовные преступления.

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Версия на азербайджанском языке Şirvan Şəhər Xəstəxanasının direktoruna cinayət işi açılıb

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