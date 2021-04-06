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На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело Директор публичного юридического лица ”Агдашская районная центральная больница" Нуру Нуриев и должностное лицо отдела кадров Суджаят Гаджиева обвиняются в получении взятки.
Происшествия
6 апреля 2021 г. 16:49
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело

Директор публичного юридического лица ”Агдашская районная центральная больница" Нуру Нуриев и должностное лицо отдела кадров Суджаят Гаджиева обвиняются в получении взятки.

Как сообщает Report, расследование уголовного дела в отношении обоих лиц завершено.

Дело, направленное в Шекинский суд по тяжким преступлениям, находится в производстве уголовной коллегии под председательством судьи Билала Мамедова.

Нуриеву Нуру Ибад оглу и Гаджиевой Суджаят Авез гызы вменяется статья 311.3.1 (получение взятки группой лиц или организованной группой) Уголовного кодекса.

Н.Нуриев более 20 лет занимал должность главврача Агдашской районной центральной больницы, а после того, как больница стала публичным юридическим лицом - директора медучреждения.

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