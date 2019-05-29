На что Замира Гаджиева потратила около 16 миллионов фунтов - ИССЛЕДОВАНИЕ

Cтало известно где и как 55-летняя Замира Гаджиева, жена экс-председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, потратила 16 миллионов фунтов в Лондоне.

Как сообщает Report, об этом говорится в документах, полученных Би-би-си из суда.

Стоит упомянуть, что изначально она делала очень осторожные покупки - потратила 842 фунта на детские книги и 140 фунтов на парфюмерию. Затем заплатила 1421 фунт стерлингов в магазине Cartier, 1600 фунтов стерлингов за дизайнерские костюмы Miu Miu и 1539 фунтов стерлингов за обувь Ferragamo.

В 2007 году Замира Гаджиева снова пошла в магазин Miu Miu и заплатила в общей сложности 25 000 фунтов стерлингов 25 картами American Express.

Затем З. Гаджиева начала покупать более дорогие вещи - £ 66 000 за покупки в Harrods, £ 17 000 за вещи дизайнера Тома Диксона.

С сентября 2006 года по июнь 2016 года Гаджиева оставила миллион фунтов стерлингов в отделе игрушек. Также она потратила 5,75 миллиона фунтов на ювелирные украшения от Boucheron и Cartier. На одежду от Celine, Fendi и Christian Dior она несколько раз тратила по 100 тысяч фунтов. В магазине парфюмерии Гаджиева оставила 250 тысяч фунтов.

Напомним, что супруга находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замира Гаджиева была арестована в столице Великобритании Лондоне. 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Великобритании "Запроса о неясном происхождении состояния" (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своих богатств.

8 ноября З.Гаджиева была выпущена под залог.