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    EgyptAir: На борту пропавшего с радаров самолета граждан Азербайджана не было

    На борту находились граждане Египта, Франции, Саудовской Аравии, Великобритании и Ирака

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На борту самолета EgyptAir, пропавшего с радаров над Средиземным морем, граждан Азербайджана не было. Об этом  Report заявили в EgyptAir.

    Согласно информации, на борту находились 30 граждан Египта, 15- Франции, 2 - Ирака и по одному гражданину Великобритании, Бельгии, Кувейта, Саудовской Аравии, Судана, Чада, Португалии, Алжира и Канады. 

    Пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром в четверг. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. 

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