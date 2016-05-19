EgyptAir: На борту пропавшего с радаров самолета граждан Азербайджана не было

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На борту самолета EgyptAir, пропавшего с радаров над Средиземным морем, граждан Азербайджана не было. Об этом Report заявили в EgyptAir.

Согласно информации, на борту находились 30 граждан Египта, 15- Франции, 2 - Ирака и по одному гражданину Великобритании, Бельгии, Кувейта, Саудовской Аравии, Судана, Чада, Португалии, Алжира и Канады.

Пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром в четверг. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа.