На берегу Каспия в Сумгайыте найдено тело мужчины со следами насилия - ОБНОВЛЕНО

Сумгайыт. 27 июня. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности в связи с обнаруженным на берегу Каспия в Сумгайыте мертвым мужчиной.

Как сообщает местное бюро Report, это житель Сумгайыта Искендеров Эльшан Микаил оглы 1965 г.р. На теле имеются следы насилия и ножевое ранение.

По факту Сумгайытской городской прокуратурой ведется расследование.

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Сумгайыт. 27 июня. REPORT.AZ/ На берегу Каспийского моря, в Сумгайыте найдено тело неизвестного мужчины.

Как сообщает местное бюро Report, тело мужчины было извлечено из воды сотрудниками МЧС и передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. В настоящий момент принимаются меры по установлению личности погибшего. В связи с фактом ведется расследование.