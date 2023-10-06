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Пожар на рынке в Масаллы локализован, есть пострадавшие

Пожар на рынке в Масаллы локализован, есть пострадавшие В районе старого базара в Масаллы вспыхнул пожар.
Происшествия
6 октября 2023 г. 17:25
Пожар на рынке в Масаллы локализован, есть пострадавшие

Пожар в районе рынка в городе Масаллы локализован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.

По информации TƏBİB, в связи с происшествием в Масаллинскую центральную районную больницу были доставлены 5 человек. Их состояние оценивается как стабильное.

17:00

В районе старого базара в Масаллы вспыхнул пожар.

Как сообщает южное бюро Report, по предварительной информации, серьезно пострадали несколько расположенных там магазинов.

Владелец рынка Афер Джахангиров утверждает, что пожар произошел в результате умышленного поджога. По его словам, у него возникли разногласия с предыдущим владельцем рынка.

Для тушения пожара задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Отметим, что площадь рынка составляет 3 гектара.

Работы по тушению продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallı bazarındakı yanğın məhdudlaşdırılıb, xəsarət alanlar var - VİDEO - YENİLƏNİB-3

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