Пожар на рынке в Масаллы локализован, есть пострадавшие

Пожар в районе рынка в городе Масаллы локализован.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В настоящее время принимаются меры по полному тушению пожара.
По информации TƏBİB, в связи с происшествием в Масаллинскую центральную районную больницу были доставлены 5 человек. Их состояние оценивается как стабильное.
В районе старого базара в Масаллы вспыхнул пожар.
Как сообщает южное бюро Report, по предварительной информации, серьезно пострадали несколько расположенных там магазинов.
Владелец рынка Афер Джахангиров утверждает, что пожар произошел в результате умышленного поджога. По его словам, у него возникли разногласия с предыдущим владельцем рынка.
Для тушения пожара задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Отметим, что площадь рынка составляет 3 гектара.
Работы по тушению продолжаются.