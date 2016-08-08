В Баку найдено тело пропавшего 5-летнего мальчика - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Найдено тело 5-летнего мальчика, пропавшего на одном из бакинских пляжей.
Как сообщает Report, тело пропавшего Яхьи Халилова найдено на территории пляжа в поселке Кюрдаханы.
Он утонул в воде.
По факту ведется расследование.
***12:14
Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ На одном из бакинских пляжей без вести пропал маленький ребенок.
Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Сабунчинского района.
Согласно информации, 5-летний Яхья Халилов пропал на пляже на территории поселка Кюрдаханы.
Его поиски продолжаются.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook