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    В Баку найдено тело пропавшего 5-летнего мальчика - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Найдено тело 5-летнего мальчика, пропавшего на одном из бакинских пляжей.

    Как сообщает Report, тело пропавшего Яхьи Халилова найдено на территории пляжа в поселке Кюрдаханы.

    Он утонул в воде.

    По факту ведется расследование.

    ***12:14 

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ На одном из бакинских пляжей без вести пропал маленький ребенок.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Сабунчинского района. 

    Согласно информации, 5-летний Яхья Халилов пропал на пляже на территории поселка Кюрдаханы. 

    Его поиски продолжаются.

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