В Баку найдено тело пропавшего 5-летнего мальчика - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Найдено тело 5-летнего мальчика, пропавшего на одном из бакинских пляжей.

Как сообщает Report, тело пропавшего Яхьи Халилова найдено на территории пляжа в поселке Кюрдаханы.

Он утонул в воде.

По факту ведется расследование.

***12:14

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ На одном из бакинских пляжей без вести пропал маленький ребенок.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Сабунчинского района.

Согласно информации, 5-летний Яхья Халилов пропал на пляже на территории поселка Кюрдаханы.

Его поиски продолжаются.