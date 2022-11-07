На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов

На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов.

На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В 40-й отдел полиции Бинагадинского районного управления полиции 1 ноября поступила информация о краже на Бакинском международном автовокзале сумки с 30 тысячами долларов и одеждой.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый за кражу и преступления, связанные с наркотиками, житель Бардинского района Азер Валиев.

Расследований продолжается.