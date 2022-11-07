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На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов

На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов.
Происшествия
7 ноября 2022 г. 12:36
На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов

На Бакинском международном автовокзале украдена сумка с 30 тыс. долларов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В 40-й отдел полиции Бинагадинского районного управления полиции 1 ноября поступила информация о краже на Бакинском международном автовокзале сумки с 30 тысячами долларов и одеждой.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый за кражу и преступления, связанные с наркотиками, житель Бардинского района Азер Валиев.

Расследований продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Beynəlxalq Avtovağzalında içərisində 30 000 dollar çanta oğurlanıb

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