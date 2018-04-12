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    На Бакинском бульваре в море обнаружен труп мужчины

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям, в море на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе города Баку обнаружен труп неизвестного мужчины.

    Как сообщает Report, к месту происшествия были привлечены соответствующие силы спасения Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС. Тело было извлечено из воды и передано по назначению. Операция завершилась.

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