На Бакинском бульваре в море обнаружен труп мужчины

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям, в море на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе города Баку обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как сообщает Report, к месту происшествия были привлечены соответствующие силы спасения Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС. Тело было извлечено из воды и передано по назначению. Операция завершилась.