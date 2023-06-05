На Бакинском автовокзале из сумки украли 500 манатов и 4 тыс. долларов США

11:39

В Бакинском международном автовокзальном комплексе из сумки были украдены 500 манатов и 4 тыс. долларов США.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что 31 мая в полицию поступила информация о краже перед комплексом 500 манатов и 4 тыс. долларов США из сумки жителя Баку.

В результате операции, проведенной 40-м отделом Бинагадинского районного управления полиции, был установлен и задержан житель Товузского района Эльвин Намазов, подозреваемый в совершении кражи.

По факту проводится расследование.