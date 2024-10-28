На Бакинской кольцевой дороге произошел обвал породы

На склоне с левой стороны (при движении в направлении поселке Бадамдар - ред.) Бакинской внешней кольцевой дороги-1 произошел обвал породы.

На склоне с левой стороны (при движении в направлении поселке Бадамдар - ред.) Бакинской внешней кольцевой дороги-1 произошел обвал породы.

Об этом Report сообщил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

Он отметил, что геологический процесс начался три дня назад, его заключительная стадия пришлась на сегодня.

"В утренние часы была проведена инспекция территории и соответствующее исследование. В верхней части склона было зафиксировано смещение породы на 50 см. В настоящее время пласт стабилен", - отметил А.Алиев.

Он добавил, что, учитывая возможную угрозу дорожной инфраструктуре, соответствующими органами проводятся работы по вывозу этой земляной массы с территории.

"В настоящее время эти работы продолжаются. Проблем с дорожной инфраструктурой не наблюдалось, препятствий для движения транспорта не возникало", уточнил глава Агентства.



