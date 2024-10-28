На Бакинской кольцевой дороге произошел обвал породы

На склоне с левой стороны (при движении в направлении поселке Бадамдар - ред.) Бакинской внешней кольцевой дороги-1 произошел обвал породы.
Об этом
Он отметил, что геологический процесс начался три дня назад, его заключительная стадия пришлась на сегодня.
"В утренние часы была проведена инспекция территории и соответствующее исследование. В верхней части склона было зафиксировано смещение породы на 50 см. В настоящее время пласт стабилен", - отметил А.Алиев.
Он добавил, что, учитывая возможную угрозу дорожной инфраструктуре, соответствующими органами проводятся работы по вывозу этой земляной массы с территории.
"В настоящее время эти работы продолжаются. Проблем с дорожной инфраструктурой не наблюдалось, препятствий для движения транспорта не возникало", уточнил глава Агентства.