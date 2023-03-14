На Бакинской кольцевой дороге перевернулся автомобиль, пассажир погиб

На Бакинской кольцевой автомобильной дороге перевернулась машина, погибла женщина.

На Бакинской кольцевой автомобильной дороге перевернулась машина, погибла женщина.

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

Он сообщил, что сегодня на 4-м км столичной внешней кольцевой дороги было зафиксировано тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автомобиль марки KIA (90-NE-840), водитель которого Намиг Сеидов (1991 г.р.) превысил скорость и грубо нарушил правила дорожного движения. Водитель получил легкие травмы, а его пассажир, Сабина Магеррамова (1991 г.р.), погибла.

По факту проводится расследование.