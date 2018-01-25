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    На Баиле в связи с оползнями эвакуированы жители более 100 домов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Устанавливается точное количество домов в опасной зоне© Report

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    *** 03:11

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На Баиловском склоне Сабаильского района (рядом с телебашней) в связи с оползнями  эвакуированы жители более 100 домов.

    Как сообщил Report заместитель заведующего отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам главы Исполнительной власти Сабаильского района Исрафил Керимов, в целях обеспечения безопасности жителей, сотрудники Исполнительной власти и Сабаильского районного управления полиции прибыли в зону активного скольжения, чтобы встретиться с жителями.

    "С жителями была проведена беседа и предложено временно поселиться у близких и родственников. Те, кому негде поселиться, были размещены в специально отведенных временных убежищах, организованных в организациях и учреждениях района. Приблизительно жители более 100 домов были эвакуированы" - сообщил И.Керимов.

    Также он добавил, что на месте был проведен осмотр и составлена карта, однако, количество домов находящихся в опасной зоне пока установлено не было.

    Представитель Исполнительной власти отметил, что эвакуация проходит под контролем сотрудников Сабаильского районного управления полиции.

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