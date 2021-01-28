На Бадамдаре вновь произошел оползень, ресторану причинен ущерб

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.

28 января на территории Сабаильского района Баку на автомобильной дороге т.н. “20-го участка” произошел оползень.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, об этом поступило сообщение на горячую линию «112».

Отмечается, что на территорию сразу же были привлечены представители профильных ведомств министерства, а также спасатели, приняты необходимые меры безопасности, проинформированы соответствующие госорганы.

В ходе первичного осмотра было установлено, что окружающие дома не пострадали. Дополнительная информация будет предоставлена.

22:18

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.

Как сообщает Report, в результате оползня ресторану причинен ущерб.

Сотрудники соответствующих структур находятся на территории, где произошел оползень.