На Бадамдаре вновь произошел оползень, ресторану причинен ущерб  

28 января на территории Сабаильского района Баку на автомобильной дороге т.н. “20-го участка” произошел оползень.
Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, об этом поступило сообщение на горячую линию «112».
Отмечается, что на территорию сразу же были привлечены представители профильных ведомств министерства, а также спасатели, приняты необходимые меры безопасности, проинформированы соответствующие госорганы.
В ходе первичного осмотра было установлено, что окружающие дома не пострадали. Дополнительная информация будет предоставлена.
В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.
Как сообщает Report, в результате оползня ресторану причинен ущерб.
Сотрудники соответствующих структур находятся на территории, где произошел оползень.