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На Бадамдаре вновь произошел оползень, ресторану причинен ущерб  

На Бадамдаре вновь произошел оползень, ресторану причинен ущерб   В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.
Происшествия
28 января 2021 г. 22:30
На Бадамдаре вновь произошел оползень, ресторану причинен ущерб  

28 января на территории Сабаильского района Баку на автомобильной дороге т.н. “20-го участка” произошел оползень.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, об этом поступило сообщение на горячую линию «112».

Отмечается, что на территорию сразу же были привлечены представители профильных ведомств министерства, а также спасатели, приняты необходимые меры безопасности, проинформированы соответствующие госорганы.

В ходе первичного осмотра было установлено, что окружающие дома не пострадали. Дополнительная информация будет предоставлена.

22:18

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.

Как сообщает Report, в результате оползня ресторану причинен ущерб.

Сотрудники соответствующих структур находятся на территории, где произошел оползень.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBadamdarda yenidən sürüşmə olub, restorana ziyan dəyib - YENİLƏNİB

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