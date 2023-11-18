На АЗС в Пираллахи произошел взрыв

В Пираллахинском районе города Баку на территории автозаправочной станции (АЗС) при заправке предназначенного для перевозки топлива грузового автомобиля марки Ford вместимостью 10 тонн произошел взрыв.

В Пираллахинском районе города Баку на территории автозаправочной станции (АЗС) при заправке предназначенного для перевозки топлива грузового автомобиля марки Ford вместимостью 10 тонн произошел взрыв.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате взрыва повреждена топливораздаточная колонка, помимо этого, отскочивший от воздействия взрывной волны люк цистерны топливозаправщика попал в здание близлежащего одноэтажного мебельного магазина, разрушив его кровлю.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря оперативным мерам, сотрудникам МЧС удалось предотвратить возможное возгорание на АЗС.

Во время инцидента никто не пострадал. По факту проводится расследование.