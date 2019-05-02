На АЗС в Азербайджане произошел пожар

На автозаправочной станции (АЗС) в Барде произошел пожар.
Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен на принадлежащем Вусалу Алиеву объекте на проспекте Гейдара Алиева.
Причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводах во вспомогательном здании автозаправочной станции "İdeal Petrol".
Во время инцидента полностью сгорели воздушный баллон и другие предметы.
На территорию привлечена живая сила Государственной противопожарной службы. Пламя потушено, пожар локализован.
Valeh DadaşovАвтор новости