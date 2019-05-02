На АЗС в Азербайджане произошел пожар

На АЗС в Азербайджане произошел пожар

2 мая, 2019 19:25

© Report https://report.az/storage/news/d0e6e08a98d498483a7db45f2e719200/deb1d864-3686-4f30-929f-45dfd131887b_292.jpg На автозаправочной станции (АЗС) в Барде произошел пожар. Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен на принадлежащем Вусалу Алиеву объекте на проспекте Гейдара Алиева. Причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводах во вспомогательном здании автозаправочной станции "İdeal Petrol". Во время инцидента полностью сгорели воздушный баллон и другие предметы. На территорию привлечена живая сила Государственной противопожарной службы. Пламя потушено, пожар локализован.

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