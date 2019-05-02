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На АЗС в Азербайджане произошел пожар

На АЗС в Азербайджане произошел пожар
© Report

На автозаправочной станции (АЗС) в Барде произошел пожар.

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен на принадлежащем Вусалу Алиеву объекте на проспекте Гейдара Алиева. 

Причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводах во вспомогательном здании автозаправочной станции "İdeal Petrol". 

Во время инцидента полностью сгорели воздушный баллон и другие предметы. 

На территорию привлечена живая сила Государственной противопожарной службы. Пламя потушено, пожар локализован. 

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