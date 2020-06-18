На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, есть погибший

Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает меры по обеспечению надежной охраны государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 17 июня в 21:40 пограничники обнаружили на служебной территории заставы пограничного отряда "Гейтепе" погранвойск ГПС близ села Кюрюндж Джалилабадского района нарушение государственной границы в направлении Азербайджана тремя неизвестными из Ирана.

У нарушителей были выявлены оружие и приборы ночного видения, у одного из них был мешок, в котором, предположительно, находились наркотики.

Пограничная застава была поднята по команде "к оружию", иранская сторона была оповещена о случившемся. Не подчинившись приказу, нарушители попытались бежать, применив оружие в отношении азербайджанских пограничников.

В ответ пограничники открыли огонь по нарушителям, один из них был ранен и утонул, переплывая реку Болгарчай. Тело погибшего было извлечено из воды иранскими пограничниками. Другие нарушители бежали, однако вскоре были задержаны иранскими пограничниками.

На месте происшествия состоялась встреча азербайджанских и иранских пограничников.

В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия при участии сотрудников пограничного отряда "Гейтепе" и Военной прокуратуры Лянкярана.