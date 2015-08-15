​На азербайджано-российской границе возникла огромная пробка - ФОТО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ На азербайджано-российской границе возникла огромная пробка.

Как сообщает Report, проезжающие через расположенный на границе Азербайджана с Россией таможенно-пропускной пункт "Самур" автомобили не допускаются на российскую территорию. В итоге на нейтральной территории моста через реку Самур скопилось огромное количество автомобилей. Это серьезно затрудняет передвижение населения.

По информации официальных лиц, с российской стороны на таможенно-пропускном пункте Яраг-Газмалар в компьютерной сети возникли технические проблемы.

Российская сторона никак не комментирует вопрос.

Остальные таможенно-пропускные пункты на азербайджано-российской границе работают в нормальном режиме.