На азербайджано-иранской границе задержан наркоторговец, изъяты боеприпасы

В сентябре сотрудниками погранотрядов "Горадиз" и "Гёйтепе" пресечена попытка контрабандного ввоза из Ирана на территорию Азербайджана 28 кг 240 г наркотических веществ, 1 620 единиц психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, а также боепр

В сентябре сотрудниками погранотрядов "Горадиз" и "Гёйтепе" пресечена попытка контрабандного ввоза из Ирана на территорию Азербайджана 28 кг 240 г наркотических веществ, 1 620 единиц психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, а также боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 6 сентября в городе Билясувар, а 15 сентября в Джебраильском и Джалилабадском районах близ госграницы были обнаружены и изъяты 18 140 г наркотических веществ (15 515 г героина, 375 г марихуаны, 310 г метамфетамина и 2 300 г неустановленного препарата).

30 сентября в 03:40 на территории Бейлаганского района был задержан подозреваемый в нарушении госграницы Азербайджана со стороны Ирана.

Расследование установило, что задержанным является ранее неоднократно судимый житель Баку Агаев Асиф Агаджафар оглу 1976 г.р. При осмотре имевшегося при нем пакета были обнаружены и изъяты 10 100 г наркотических веществ (9 100 г героина, 300 г метамфетамина, 700 г марихуаны и 1 620 единиц сильнодействующего лекарственного препарата), 1 пистолет марки "Akrep 2004 Magnum", 1 магазин с патронами и 2 пули.

По фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.