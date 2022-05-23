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На азербайджано-иранской границе проведена спецоперация, есть задержанный

На азербайджано-иранской границе проведена спецоперация, есть задержанный На азербайджано-иранской границе проведена спецоперация, есть задержанный.
Происшествия
23 мая 2022 г. 15:36
На азербайджано-иранской границе проведена спецоперация, есть задержанный

На азербайджано-иранской границе проведена спецоперация, есть задержанный.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сообщается, что 23 мая в 00:20 на территории погранотряда "Горадиз" пограничных войск ГПС близ села Мехдили Джебраильского района пограннарядом был замечен неизвестный, который приблизился к инженерному ограждению и незамедлительно повернул обратно.

Погранзастава была поднята по команде "к оружию", указанная территория была перекрыта и взята под контроль.

В ходе розыскных и оперативных мероприятий был задержан двигавшийся на большой скорости вблизи магистрали Джебраил-Горадиз вдоль границы подозрительный черный автомобиль марки Mersedes E 190 с государственным номерным знаком 90-DJ-159.

Во время обыска автомобиля, за рулем которого находился житель Физулинского района Мамедов Нахид Ширзад оглу 1987 г.р., были обнаружены два пакета с 11 кг 885 г марихуаны и 5 спиртных напитков Millionaire.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке İran-Azərbaycan sərhədində əməliyyat keçirilib, saxlanılan var

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