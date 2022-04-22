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На азербайджано-иранской границе произошел пожар

На азербайджано-иранской границе произошел пожар На азербайджано-иранской границе произошел пожар.
Происшествия
22 апреля 2022 г. 12:18
На азербайджано-иранской границе произошел пожар

На азербайджано-иранской границе произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в селе Ахмедли Бейлаганского района.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Бейлаганской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар разгорелся в кустарниковой и камышовой зоне вдоль границы с Ираном.

За счет оперативной и профессиональной деятельности пожарных и применения спецтехники пожар был потушен, его распространение на более широкую территорию предотвращен.

Проходящие по территории линии коммуникаций не пострадали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-İran sərhədində yanğın olub

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