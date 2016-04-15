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    На автостоянке в Баку произошел пожар, погиб сторож

    По факту ведется расследование

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На автостоянке в Баку произошел пожар, погиб сторож.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД Азербайджана, 11 апреля примерно в 01:00 в сторожевой комнате автостоянки на проспекте Г.Гараева Низаминского района произошел пожар. В результате сгорели воспламеняемые конструкции и предметы. Сторож - житель Баку Хиджран Мансимов был госпитализирован в больницу с ожоговыми ранами, где скончался 14 апреля. 

    По факту ведется расследование.

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