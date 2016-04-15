Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На автостоянке в Баку произошел пожар, погиб сторож.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД Азербайджана, 11 апреля примерно в 01:00 в сторожевой комнате автостоянки на проспекте Г.Гараева Низаминского района произошел пожар. В результате сгорели воспламеняемые конструкции и предметы. Сторож - житель Баку Хиджран Мансимов был госпитализирован в больницу с ожоговыми ранами, где скончался 14 апреля.

По факту ведется расследование.