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На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый

На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый На автомобильной дороге Алят-Астара произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Происшествия
24 августа 2023 г. 19:53
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый

Установлены личности погибшего и пострадавшего в ДТП на автодороге Алят-Астара.

Как сообщает муганское бюро Report, в результате аварии погиб пассажир, житель города Гёйтепе Джалилабадского района Али Кяльбигусейн оглу Гёзалов.

Водитель автомобиля Рафаил Муса Оглы Меджидов получил легкие травмы.

Отметим, что водитель легкового автомобиля BMW потерял контроль над управлением, в результате чего машина перевернулась на обочине дороги.

19:39

На автомобильной дороге Алят-Астара произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

По данным муганского бюро Report, инцидент был зафиксирован на 112-м км трассы.

По предварительным данным, в результате аварии погиб 1 человек и еще 1 получил ранения.

В настоящее время личность пострадавших устанавливается. По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlət-Astara avtomobil yolunda qəza olub, ölən və yaralanan var - YENİLƏNİB

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