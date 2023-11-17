На автомагистрали в Баку восстановлен прежний скоростной режим

Введенное в связи с дождливой погодой на нескольких полосах движения автодороги Зыхский круг-Аэропорт ограничение скорости отменено, восстановлен штатный скоростной режим.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
16:48
В связи с дождливой погодой на нескольких полосах движения автодороги Зыхский круг-Аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/ч.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Было также отмечено, что на информационных табло размещен знак, предупреждающий о скользкой дороге.
В Центре призвали водителей соблюдать установленный скоростной режим.